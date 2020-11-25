شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل ملحوظ يوم أمس ليقترب من مناطق 46.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى الأطول، حيث يتحرك داخل قناة صاعدة تملك أهداف تصل إلى 48.60، ليبقى الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بحمل السعر من الأسفل ليدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات فوق 43.75 يمثّل شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.75 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد