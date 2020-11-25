شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد العزم – تحليل - 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة دعم الدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، ليقترب من مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 22.17 بشكل رئيسي.
وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 23.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.30 والمقاومة 24.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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