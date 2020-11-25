شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب انخفاض قوي يوم أمس ليقترب بشكل كبير من هدفنا المنتظر عند 1794.84، ونلاحظ أن التداولات الأخيرة انحصرت داخل نموذج علم استمراري هابط موضح بالصورة الفرعية، حيث يكسر السعر دعم هذا النموذج ليحصل على حافز سلبي ننتظر أن يدفع التداولات لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، لمهاجمة المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1765.00 كمحطة سلبية تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1819.00 ثم 1830.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر للتعافي وتحقيق مكاسب تبدأ باختبار مناطق 1860.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط