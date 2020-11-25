شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب انخفاض قوي يوم أمس ليقترب بشكل كبير من هدفنا المنتظر عند 1794.84، ونلاحظ أن التداولات الأخيرة انحصرت داخل نموذج علم استمراري هابط موضح بالصورة الفرعية، حيث يكسر السعر دعم هذا النموذج ليحصل على حافز سلبي ننتظر أن يدفع التداولات لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، لمهاجمة المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1765.00 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1819.00 ثم 1830.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر للتعافي وتحقيق مكاسب تبدأ باختبار مناطق 1860.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1820.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 25-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.