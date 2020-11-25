شكرا لقرائتكم خبر عن يلين في إدارة بايدن.. أول امرأة تتولى ثاني أهم منصب في واشنطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعتزم ترشيح رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين لشغل منصب وزير الخزانة في إدارته المقبلة. ونسبت الصحيفة تقريرها إلى أشخاص على دراية بالقرار.

وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينها خلفاً لستيفن منوتشن ستصبح يلين (74 عاما) أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتولى وزارة الخزانة.

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ودعت يلين إلى زيادة الانفاق الحكومي لدعم الاقتصاد الأمريكي للخروج من ركود عميق ناتج عن أزمة فيروس كورونا، وكثيرا ما أشارت إلى تنامي عدم المساواة الاقتصادية في الولايات المتحدة كتهديد لقيم أمريكا ومستقبلها.

ويلين التي كانت أول امرأة تتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بين 2014 و2018 هي أيضاً خبيرة اقتصادية مرموقة. وكانت نائبة لرئيس المجلس من 2010 إلى 2014.

وُيعتبر وزير الخزانة أهم مسؤول في الإدارة الأميركية بعد وزير الخارجية. ويرتدي هذا المنصب أهمية استثنائية في الظرف الراهن لأنّ القوة الاقتصادية الأكبر في العالم تعاني للنهوض من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ومع انضمام ملايين الأميركيين إلى سوق البطالة بسبب الجائحة، تشهد عملية خلق فرص عمل في الولايات المتحدة تباطؤاً بعد الانتعاش القوي الذي سجّلته حين أعيد فتح الاقتصاد بين أيار/ مايو وتمّوز/ يوليو في أعقاب الإغلاق الذي فرضته الموجة الوبائية الأولى.

ومؤخّراً توقّع اقتصاديّو «جي بي مورجان» أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2021 بسبب تداعيات الموجة الوبائية الثانية.

ويلين التي تخرّجت من جامعة براون وحصلت على دكتوراه في الاقتصاد من ييل، اضطرت في مطلع 2018 لمغادرة منصبها على رأس الاحتياطي الفيدرالي بعدما رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب تمديد ولايتها وعيّن جيروم باول خلفاً لها.

وتميّزت ولايتها على رأس البنك المركزي التي استمرّت أربع سنوات بتحسّن سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية.