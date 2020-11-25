شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تنتهي من طرح سندات دولية بقيمة 8 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن الانتهاء من إاصدار السندات الدولية بالدولار الأمريكي، والتي ستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن قيمة الطرح بلغ 8 مليار دولار أمريكي، علماً بأن العدد الإجمالي للسندات 40 ألف سند بقيمة اسمية 200 ألف دولار للسند، ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها 1000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك.

وكانت أرامكو قد أعلنت، خلال نوفمبر الجاري، عن البدء في طرح سندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل (Global Medium Term Note Programme).

وبحسب البيان، يبلغ العائد على السند 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات و1.625% للسندات المستحقة خلال خمس سنوات و2.250% للسندات المستحقة خلال عشر سنوات و3.250% للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة و3.500% للسندات المستحقة خلال خمسين سنة.

وتستهدف أرامكو من الطرح استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لشركة أرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي سيتي، جولدمان ساكس إنترناشونال، إتش إس بي سي، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، الأهلي المالية.

وكشفت البيانات المالية للشركة، عن تراجع في الأرباح بنسبة 44.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 بالغا 44.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 79.8 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.