شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: المحافظ الوطنية ليست لها دور رئيسي في عملية ترقية مورجان ستانلي لبورصة الكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر مسؤولة أنه لا يوجد إلزام للمحافظ الوطنية الحكومية بضرورة المشاركة في عملية ترقية بورصة الكويت على مؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، والمقرّرة نهاية نوفمبر الجاري. حيث أنها لن تكون طرفاً بائعاً يغطي احتياجات الشراء الأجنبية إذا وجدت.

وعلى الأرجح لن تشارك بقوة في تغطية طلبات الشراء الأجنبية يوم الترقية، مشيرة إلى أن تحفظها في هذا الخصوص لا يرجع إلى عدم رغبة منها في ذلك، إذا لديها اعتبارات استثمارية تُقلل شهيتها على البيع والمشاركة الواسعة في جلسة الترقية، بحسب صحيفة "الراي".

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر الجاري عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.