شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك الكويت تفرض رسوم إضافية على السحب النقدي من الخارج مطلع ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أخطرت البنوك بالكويت أنها ستبدأ عملية تطبيق رسوم السحب النقدي الاضافية على بطاقات السحب الآلي الخارجي بقيمة 1.25 دينار اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل.

والرسوم الجديدة تأتي مواكبة للخدمات التي توفرها البنوك من خلال البطاقات سواء درجات الأمان والحماية اللازمة، كذلك إمكان السحب النقدي من أي مكان في العالم وما يتطلب ذلك من توافق أنظمة البطاقات واعتمادها عالمياً، وغيرها من الخدمات، بحسب صحيفة "الجريدة".

ويشار إلى إن عمليات الرسوم يتم تقديرها بعناية وفق تقدير الخدمة وكلفتها على البنك، كذلك أخذ الموافقات الرسمية عليها من الجهات الرقابية المعنية.

وتمثل الرسوم مصدراً إيرادياً مهماً وأساسياً للقطاع المصرفي عموماً ويتطور بتطور الخدمات وقيمتها وتأثيرها في تلبية متطلبات العملاء.