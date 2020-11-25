شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يشيد بالتعاون السعودي في ضمان استقرار أسواق الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات على هامش قمة العشرين إن التعاون الروسي السعودي بشكل فعال بصيغة "أوبك+" ساهم في ضمان استقرار أسواق الطاقة، بحسب موقع العربية نت.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التوقعات بإرجاء "أوبك +" زيادة الإنتاج.

كان بنك "جولدمان ساكس" قد صرح بأنه يتوقع تأجيل "أوبك" وحلفائها المستقلين خطوة زيادة الإنتاج لثلاثة أشهر للتعامل مع تضرر الطلب العالمي نتيجة الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بحلول الساعة 19:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.2% إلى 44.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 45.2 دولار وأقل سعر عند 42.8 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 3.7% إلى 47.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 48.03 دولار وأقل سعر عند 45.8 دولار.