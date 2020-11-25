شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة السعودية تؤكد عدم تسبب اعتداء "جدة" بخسارة أي جزء من منتجات البترول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية إن الاعتداء الإرهابي لم يتسبب بخسارة أي جزء من منتجات البترول، بحسب قناة "العربية".

وذكرت وزارة الطاقة في بيان سابق، أنها تمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجي، موضحة أن العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي.

وأمس، صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بوقوع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.