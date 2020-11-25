شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"السيادي السعودي" ترسي عقودا بقيمة 1.6 مليار ريال لبدء أعمال حيّها الأول بالرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع عقود بقيمة 1.6 مليار ريال سعودي لبدء أعمال المقاولات للمرحلة الأولى من مشروعها الأول في مدينة الرياض.

وقالت روشن في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها عينت شركة رزيق عبدالله الجدراوي وشركاؤه مقاولاً رئيسياً لتطوير جزء من الوحدات السكنية من المرحلة الأولى لحي روشن الرياض التي تتكون من أكثر من 4 آلاف وحدة، والتي سيتم تطويرها من قبل روشن ومطورين آخرين.

وأضافت الشركة أن العقود التي منحتها تشمل شراكات استراتيجية هامة مع كل من شركة زهير أحمد زهران ومشاركوه، والشركة العقارية هانمي السعودية، وشركة بوسكو للهندسة والإنشاءات، وشركة أوج الدولية، وشركة (C1).

وأوضحت أن هولاء الذين سيساهمون في العديد من الجوانب الهامة ضمن أعمال البناء والتطوير والإنشاء التي تشمل الأعمال الترابية ومركز المبيعات وأعمال التمكين الأخرى، والإشراف على الموقع وجميع التجهيزات الأخرى اللازمة.

ويُعدّ هذا الحي الأول لشركة روشن الذي سيتم تنفيذه ضمن خطة لتطوير أحياء سكنية في مختلف مناطق المملكة على مدى عشر سنوات، والتي تهدف الشركة من خلالها إلى تطوير أحياء متكاملة تساهم في تلبية طموحات وتطلعات المجتمع.

وتبلغ مساحة الحيّ أكثر من 20 مليون متر مربع، ويتميز بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة الرياض. وسيشمل المجتمع السكني الأول أكثر من 30 ألف وحدة سكنية سيتم تطويرها ضمن أعلى مواصفات ومعايير البناء العالمية، مع الحفاظ على التصاميم المعمارية التي تبرز عراقة وإرث مدينة الرياض.

وستكون الوحدات السكنية متاحة للبيع على الخارطة خلال النصف الأول من عام 2021.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، "السيادي السعودي"، أعلن في أغسطس الماضي عن إطلاق "روشن العقارية"، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، بهدف تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.