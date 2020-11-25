شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية، بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الأربعاء في ظلال التفاؤل بقرب توزيع لقاحات كورونا التي أظهرت نتائج إيجابية خلال الآونة الأخيرة.

الأمر الذي يطغي بشكل أو بأخر على كون تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا لا يزال قائم عالمياً مع اشتداد فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات عالمياً بشكل موسع قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى حيال جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 58.9 مليون ولقي 1,393,305 شخص مصرعهم في 220 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.79% ليربح 13.87 نقطة ويصل إلى المستوى 1,776.27، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.17% ليربح هو الأخر 306.48 نقطة ويصل إلى المستوى 26,472.07.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.27% ليخسر 13.46 نقطة ويصل إلى المستوى 4,960.83، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.22% ليخسر هو الأخر 7.49 نقطة ويصل إلى المستوى 3,395.33.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.85% ليربح 226.46 نقطة ويصل إلى المستوى 26,814.66، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.29% ليربح هو الأخر 7.54 نقطة ويصل إلى المستوى 2,625.30.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.91% ليربح 114.60 نقطة ويصل إلى المستوى 12,667.98، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.85% ليربح هو الأخر 56.43 نقطة ويصل إلى المستوى 6,700.50.