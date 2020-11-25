شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أعمال البناء في استراليا خلال الربع الثالث يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أعمال البناء للربع الثالث والتي أظهرت تراجعاً 2.6% مقابل ارتفاع 0.5% والتي عدلت من تراجع 0.7% في الربع الثاني الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 2.0%.

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