قال أمير رزق، عضو شعبة الجواهرجية باتحاد الغرف التجارية، إن التراجع الذي حدث في سعر الذهب؛ جاء بسبب إعلان 15 شركة من شركات إنتاج لقاح فيروس كورونا عن إنتاج اللقاحات.
وأضاف "رزق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إMBC مصر" أن الانخفاض في سعر الذهب يعود إلى سبب آخر وهو إعلان رئيس وزراء بريطانيا إلغاء الحظر الذى تم فرضه هناك بسبب فيروس كورونا وعادت الحياة لطبيعتها، مؤكدًا أن سعر الذهب مرتبط بالشأن العالمي.
وأوضح "رزق" أن هذا الانخفاض سيليه ارتفاع شديد في سعر الذهب خلال 6 شهور لحين انضباط الاقتصاد العالمي وعودة الحياة لطبيعتها وهذا أنسب وقت لشراء الذهب لمن يرغب في الشراء .
وتابع: السوق العالمية والمستثمرين والبنوك المركزية، تسببوا بهزة في سوق الذهب؛ بسبب سقوط ترامب في الانتخابات .
وأشار الي أن الذهب في مصر انخفض سعره حوالي 60 جنيهًا في الجرام وهذا حدث لأن المستثمرين والبنوك المركزية تريد جمع الذهب.
كانت هذه تفاصيل خبر هل الأفضل شراء الذهب الآن أم الانتظار؟..شعبة الذهب تجيب و تكشف عن أسباب انخفاض الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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