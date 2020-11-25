شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعلن اكتمال إصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أرامكو السعودية اكتمال إصدار سندات دولية، حيث بلغت قيمة الطرح 8 مليارات دولار والعدد الإجمالي للصكوك/السندات 40 ألفا، وأوضحت أن عائد الصك/ السند ٪1.250 للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات و1.625٪ للسندات المستحقة خلال خمس سنوات و2.250٪ للسندات المستحقة خلال عشر سنوات، كما بلغ عائد الصك/السند 3.250٪ للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة و3.500٪ للسندات المستحقة خلال خمسين سنة.

كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو السعودية تعلن اكتمال إصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.