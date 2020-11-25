الاقتصاد

بلومبرج تؤكد تسبب كورونا في أسوأ أداء اقتصادى لقطر منذ 2012

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قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن اقتصاد قطر شهد أسوأ أداء له منذ عام 2012 على الأقل، وذلك  خلال الربع الثانى من هذا العام بسبب إجراءات مكافحة وباء . وأوضحت الوكالة أن الناتج الإجمالى لقطر تراجع 6.1% فى الفترة من إبريل إلى يونيو على أساس سنوى، وفقا لتقديرات هيئة التخطيط والإحصاء، وكان الاقتصاد قد انكمش 1% خلال نفس الفترة من عام 2019.

 

وأوضح التقرير ان قطاعات المواصلات والتخزين والتجارة التجزئة والإقامة وخدمات الترفيه فى الإمارة تضررت بشكل خاص من جراء جائحة كورونا. وتوقع صندوق النقد الدولى أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالى لقطر بنسبة 4.5% هذا العام.

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MO Nasa

MO Nasa

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