شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان (4300) على ارتفاع طفيف بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.47% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.70، ليستهدف مستوى الدعم المهم 8.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.14 ومستوى المقاومة 8.70.