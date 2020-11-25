شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يغلق عند أعلى مستويات الجلسة – تحليل صباحي – 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأسماك (6050) في آخر جلساته، محققاً مكاسب جيدة بلغت نسبتها 3.89% بما يعادل 2.30 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى الدعم المحوري 57.30، ليستهدف مستوى المقاومة 67.17.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 57.30 ومستوى المقاومة 65.00.