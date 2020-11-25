شكرا لقرائتكم خبر عن أيان يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أيان (2140) على عدم تغيير في آخر جلساته، ليتوقف قليلاً في هدنة لالتقاط الأنفاس، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.94، ليستهدف مستوى المقاومة 19.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.94 ومستوى المقاومة 19.35.