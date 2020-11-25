شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إنتاج الأغذية بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع إنتاج الأغذية (TFBI) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -15.16 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 5,702.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 6,082.64.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,398.40 ومستوى المقاومة 5,702.70.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر قطاع إنتاج الأغذية بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 25-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.