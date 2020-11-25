شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إنتاج الأغذية بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع إنتاج الأغذية (TFBI) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -15.16 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 5,702.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 6,082.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,398.40 ومستوى المقاومة 5,702.70.