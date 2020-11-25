شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة تكافل يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جزيرة تكافل (8012) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.18% بما يعادل -0.04 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 22.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 23.98.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.70 ومستوى المقاومة 23.35.
كانت هذه تفاصيل خبر جزيرة تكافل يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 25-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.