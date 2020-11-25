شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة تكافل يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جزيرة تكافل (8012) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.18% بما يعادل -0.04 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 22.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 23.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.70 ومستوى المقاومة 23.35.