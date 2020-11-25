شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يسجل سلسلة مكاسب من ثلاث جلسات – تحليل صباحي – 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب هي الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.29% بما يعادل 25.31 نقطة، ليتخطى المؤشر أخيراً مستوى المقاومة المهم 8,613.77، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة 8,613.77، ليستهدف مستوى المقاومة 9,084.81.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,400.00 ومستوى المقاومة 8,800.00.