شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة ينتهى من تقييم 9710 متقدمين لشغل وظائف بالنقل واتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تقريرا بشأن بعض جهود الجهاز خلال شهر أكتوبر الماضي.

وانتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء من تقييم عدد 9710 متقدمين لشغل وظائف وندب على الوظائف أو تحديد الاحتياجات التدريبة بمختلف الجهات بالجهاز الإدارى بالدولة.

وشملت التقييمات القطاعات التالية، 9641 متقدما بوزارة التقل فى 17 أكتوبر الماضى، كما انتهى المركز من تقييم عدد 48 متقدم بالاتحاد المصرى لكرة القدم، وأيضا 21 متقدم لوزارة التعليم العالى.

كما انتهى الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد 1458 موظفا من مُختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ودراسة تثبيت عدد (8049) موظفاً، إلى جانب دراسة نقل عدد (240) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما أتم دراسة تعديل الشكل التعاقدى لعدد (3252) موظفا، ودراسة منح حافز التميز العلمى لعدد (135) موظفاً ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه فى مجال التخصص.

وفى سياق آخر، كشف التقرير عن انتهاء الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد (581) مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، وكذلك دراسة تمويل درجات لعدد (234) وظيفة ببعض الجهات الإدارية.