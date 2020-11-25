شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكندرية الجديدة" مشروع قومى بعروس البحر المتوسط للقضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشروع الاسكندرية الجديدة هو أكبر مشروع قومى فى الاسكندرية فى الوقت الحالى ويسعى إلى زيادة الحيز العمرانى للمدينة ودفعها للعالمية، وهى تعتبر امتداد لمدينة برج العرب الجديدة. ويهدف إلى القضاء على العشوائيات والبناء المخالف.

ومن المتوقع أن تعكس المدينة الجديدة ظاهرة البناء المخالف التى ظهرت نتيجة للتوسع الرأسى خلال الأعوام السابقة.

وتضم مدينة الإسكندرية الجديدة ثلاثة مشروعات ومنها مشروع بالقرب من الموقع الحالى الذى سيتم تأسيسه وآخر بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى على مساحة 2600 فدان بتأسيس فندق سياحى ومدينة سكنية ومنتجع طبى وصحى وتم إسناده لأحد المستثمرين وتم بناء عليه حاليًا فندق سياحى.

تقع مدينة الإسكندرية الجديدة فى الامتداد الصحراوى الغربى للمحافظة على بحيرة مريوط، وتمتد من كارفور إسكندرية وحتى برج العرب، على مساحة أراضى كبيرة تتخطى 50 مليون متر مربع.

وتتمتع هذه المنطقة بتوافر المياه بها سواء مياه ارتوازية أو قربها من البحر ووجود بحيرة فى منتصفها بحيث تساعد على سعة تنميتها فى حال رغبة الدولة فى إنشاء محطات تحلية مياه بها، توفيرًا لنفقات نقل المياه أو خلافه.

ومدينة الإسكندرية الجديدة عبارة عن 3 مواقع «أولها المنطقة الكائنة خلف المركز التجارى والتى يطلق عليها منطقة الـ500 فدان، والتى تصل مساحتها إلى 420 فدانًا بعدما فقدت 80 فدانًا لبناء مستشفى الشرطة، هذا بالإضافة إلى المنطقة الثانية والتى تقع فى حوض الـ1000 فدان ومثلث الـ300 فدان، لتصل مساحتها الإجمالية إلى 1300 فدان، فيما تقع المنطقة الثالثة على محور التعمير غرب الإسكندرية بين المنطقة السكنية «العروبة» ومشروع أليكس ويست المطل على بحيرة مريوط، والتى تبلغ مساحتها نحو 2600 فدان.