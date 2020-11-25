شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10261 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 10250 نقطة، والذي قد يدفع بالمؤشر لأعلى لمستوى المقاومة 10500 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 10200 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,195 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,328 نقطة
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