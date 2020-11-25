شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض بفعل مبيعات فنية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الثلاثاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية حيث تعرضت السلعة الزراعية لمبيعات فنية بعد الارتفاع الذي سجلته يوم الإثنين.



وكانت الذرة والصويا والقمح قد ارتفعت أسعارها أمس الإثنين بفعل القلق المتصاعد من جفاف الطقس في أمريكا الجنوبية والذي يضر بجودة وحجم المعروض من المحاصيل.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أمس تحقيق مبيعات بنحو 334 ألف طن من الذرة لجهات غير معلومة.



وأشارت توقعات الأرصاد الجوية في البرازيل إلى تساقط محدود للأمطار خلال الأسبوع الجاري في بعض المناطق لتستمر معاناة البلاد من الجفاف.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 4.25 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 4.26 دولار وأقل سعر عند 4.16 دولار.