اهلي (ABK) يشهد اداء ايجابي -تحليل صباحي- 25-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 209 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف شهر اكتوبر الماضي، كما تمكن السهم من اغلاق أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى المقاومة الهام عند 220 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 200 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 207 بينما مستوى المقاومة هو 215 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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