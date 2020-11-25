شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي (AGLTY) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 667 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل،والذي يشكل مقاومة قد تساهم في الضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 640 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 685 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 662.3 بينما مستوى المقاومة هو 673.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر أجيليتي (AGLTY) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 25-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.