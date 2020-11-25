شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق،حيث اغلق عند مستوى 169 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند مستوى 170 فلس، والذي يقابل عنده المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 155 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 173 فلس٫

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 167 بينما مستوى المقاومة هو 170 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط