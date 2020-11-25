شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات (FACIL) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 167 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما قويا عند مستوى 160 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا في الأجل القصير قد يصل الى 180 فلس، 193 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 160 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 165 بينما مستوى المقاومة هو 171 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد