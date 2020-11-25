شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك (SOKOUK) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 24٫50 فلس، حيث تراجع ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 23٫50 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 24٫40 فلس، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يدفع بالسهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 20 فلس في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22.9 بينما مستوى المقاومة هو 24.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط