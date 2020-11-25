شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يتجاوز هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 25-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من مواصلة الأداء الايجابي له والذي بدا مع بداية الشهر الحالي،حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 3٫412 ريال، متجاوزا بذلك هدفه السعري المتوقع الثاني عند 3٫25 ريال، والذي يشكل مستوى مقاومته السابق، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة التالي عند 3٫65 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3٫25 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.36 وبين مستوى المقاومة هو 3.50 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد