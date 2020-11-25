محمد بن زايد: نجاح قمة الـ 20 يجسّد دور السعودية المحوري دولياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، بنجاح قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة.

وقال سموه على «تويتر»: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان بنجاح قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة.. النجاح الذي حققته قمة G20 يجسد دور السعودية المحوري على الساحة الدولية وقدرتها على توجيه جهود العالم للتعامل مع التحديات المشتركة للبشرية في ظروف استثنائية وصعبة سببتها جائحة كورونا».

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