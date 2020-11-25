شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المستثمرين الصناعيين تعلن انتهاء 60% من تعثر المصانع بمبادرة المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أن مبادرة البنك المركزى لحل مشاكل التعثر للمصانع، انتهت من حل نسبة تصل إلى 60% من إجمالى حجم التعثر المقدر لدى البنك، وعلى رأسها مديونيات المصانع الكبيرة.

وقال المهندس صبحى نصر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المبادرة مازالت قائمة حتى الآن ولم تغلق أبوابها، وتستقبل حالات التعثر على اختلاف احجامها سواء للمصانع الكبيرة أو الصغيرة، مشيرا إلى أن انتهاء مشاكل التعثر للمشروعات الكبرى أدى إلى استقرار الأوضاع فى ملف المصانع المتعثرة، وذلك نتيجة المرونة التى اتسمت بها البنك المركزى وقيادات البنوك العاملة بالسوق المصري.

وأطلق البنك المركزى مبادرة لحل أزمة المصانع المتعثرة على مرحلتين، وذلك فى إشارة إيجابية تعكس حرص وجدية البنك المركزى لحل أزمة المصنعين المتعثرين، وعقد طارق عامر محافظ البنك المركزى، عدة اجتماعات، لبحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتى تخص المصانع الكبرى والتى تزيد مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، فى ظل توجيهات القيادة السياسية بحل مصانع المصانع المتعثرة.

وأقر البنك المركزى تيسيرات جديدة فى إطار مبادرة الشركات المتعثرة البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، تشمل حذف البند الخاص بضرورة سداد 50% من المديونية بواقع 20% على الأقل قبل نهاية يونيو 2020 والمتبقى فى نهاية العام.

وأوضح البنك المركزى، أنه حال قيام العميل بالسداد النقدى أو السداد العينى نسبة من رصيد المديونية، سوف يتم الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالـبـنـك المركزى والشـركة المصريـة للاستعلام الائتمانى، والتنازل عن جميع القـضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شروط السداد وتحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية.