تعرف على تفاصيل شركة المنطقة الاقتصادية والصندوق السيادى "نيرك" × 12 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى، والقطاع الخاص.

ويعرض ”الخليج 365” أهم الأرقام المتعلقة بالشركة الجديدة وتتلخص في:

مليار و200 مليون جنيه رأس مال الشركة الجديدة

هيكل المساهمين يتوزع بين 7 مساهمين المنطقة الاقتصادية بنسبة 12%، والصندوق السيادى بنسبة 12%، ثم كلا من شركات أبناء حسن علام القابضة وأوراسكوم للإنشاءات وسامكريت للاستثمار الهندسى وكونكت لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15% لكل منها، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية 16%.

ويهدف هذا المشروع "نيرك" لتعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية فى مصر واستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا فى صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محلياً بنسبة تصل إلى 40%

من المتوقع أن تصل الاستثمارات فى هذه الشركة إلى 10 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

تبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار.

ينفذ المشروع على مرحلتين الأولى مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع.

يقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية وسيتم إقامة مجمع صناعى لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنوياً.

مشروع نيرك يهدف لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكة الحديد والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما فى ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها.

التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 2.8 مليار جنيه لمرحلته الأولى، بالإضافة إلى التكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خلال العشر سنوات القادمة والتى تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه.

من المخطط بدء تشغيل مصنع إعادة التأهيل بالربع الأخير من 2021 ومصنع عربات المترو الجديدة فى الربع الأخير من سنة 2022، كما تساهم الشركة فى زيادة الناتج المحلى وتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

المجمع الصناعى داخل المشروع يتضمن مصنعاً لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التى تعمل بالجر الكهربائى بطاقة إنتاجية مقدرة 125 وحدة سنويا، ومصنع لتصنيع عربات المترو الجديدة بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويا بالإضافة إلى مصنع ثالث لتصنيع عربات القطار الكهربائى LRT بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنوياً.

تسعى الشركة لتحقيق 30% من القيمة المضافة محلياً فى هذه الصناعة، والوصول لتصنيع 50% من مكونات الوحدات المتحركة محلياً خلال العشر سنوات المقبلة.