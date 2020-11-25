شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، بتداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند 632.514 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 20 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، اميرالد للاستثمار العقاري، غاز مصر، العامة لاستصلاح الأراضي، أوراسكوم للاستثمار القابضة، اودن للاستثمارات المالية، اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، دلتا للإنشاء والتعمير، جنوب الوادي للأسمنت، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المهندس للتأمين، العبور للاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري باندا"، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الكابلات الكهربائية المصرية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المنصورة للدواجن.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، بتداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند 632.514 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 752.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.3 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.03%، والعرب على 8.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.44% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.6 مليون جنيه، 527.4 ألف جنيه، 26.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.4 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، 230.6 ألف جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 10997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 2201 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 13181 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4243 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 3010 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1055 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 22 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 8.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.21%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 1.834 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.63%.

- اودن للاستثمارات المالية سعر إغلاق 10 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.53%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 14.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.80%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 11.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.48%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 21.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.07%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 18.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.27%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.49%.