شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض رغم ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المستثمرين عزفوا عن المعادن النفيسة للإقبال على الأسهم.



ووفقا لبيانات صادرة عن مؤسسة "كونفرنس بورد"، انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 96.1 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني من 101.4 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض عند 97.7 نقطة.



ووقعت المعادن النفيسة تحت وطأة الضغوط في أعقاب توارد أنباء عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفاعليتها.



كانت شركة "أسترازينيكا" قد أعلنت بالأمس أن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد اظهرت نتائجه فاعلية بنسبة تصل إلى 90%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.4% أو ما يعادل 33 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 23.30 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 23.650 دولار وأقل سعر عند 22.935 دولار.