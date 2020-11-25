شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع اقتراب تخفيف إجراءات الإغلاق في بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل ترقب الأسواق لتخفيف قيود الإغلاق في المملكة المتحدة.



كان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد صرح بأن حكومته سوف تخفف قيود الإغلاق خلال احتفالات أعياد الكريسماس في البلاد، وذلك على غرار خطوة مشابهة من الحكومة الفرنسية.



يأتي ذلك بعد إعلان شركة "أسترازينيكا" بالأمس أن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد اظهرت نتائجه فاعلية بنسبة تصل إلى 90%.



وأضافت الشركة أنها على استعداد لتسليم 200 مليون جرعة من هذا اللقاح بنهاية العام الجاري.



وهدأت مخاوف الأسواق بشأن مدى الانتقال السلس للسلطة في الولايات المتحدة بعد أن أمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" وكالة الخدمات العامة بالبدء في تسليم السلطة للرئيس المنتخب "جو بايدن".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3359، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3380 في حين سجل أقل سعر عند 1.3295.