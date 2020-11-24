أسعار النفط ترتفع مدعومة بآمال حول لقاح ثالث لفيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 10:55 مساءً, 24 نوفمبر 2020 م المناطق - واس سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، مدعومة بآمال حول لقاح ثالث لفيروس كورونا، وبعد تلقي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الضوء الأخضر للبدء في عملية الانتقال للسلطة.

فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً للبرميل، بما يعادل 1%، إلى 46.51 دولارا للبرميل، وارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا، أو 1.1%، إلى 43.52 دولارا للبرميل.

وكان كلا الخامين القياسيين قد جرت تسويتهما يوم أمس بارتفاع 2% تقريباً، بعد زيادة بنحو 5% في الأسبوع الماضي.

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