شكرا لقرائتكم خبر عن «داو جونز 30» عند قمة 30 ألف نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأسهم الأمريكية بقوة، الثلاثاء بعد إعطاء الضوء الأخضر لنقل السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن مما أنهى حالة من الضبابية السياسية خيمت لأسابيع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 441 نقطة ليخترق مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه مرتفعا إلى 30033 نقطة، بقيادة أسهم بوينج التي قفزت قرابة 4% مع إعلان أوروبا عن بدء إجراءات وقف تعليق طيران ماكس 737 في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 1.6%، وتقدم ناسداك 1.35%، مع ارتفاع أسهم التقنية، بقيادة في حين صعد سهم تيسلا 7% لتتجاوز قيمتها السوقية النصف تريليون دولار للمرة الأولى، وسجلت 530 مليار دولار. وارتفعت أسهم أبل 1.34% وفيسبوك 3.2% وجوجل 1.99% ومايكروسوفت 1.3% وأمازون 0.7% وأوبر 2.9%.



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