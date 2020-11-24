شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض التخييم والمغامرات 2020 في «إكسبو الذيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات النسخة الثانية من «معرض التخييم والمغامرات 2020»، الذي ينظمه مركز إكسبو الذيد بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، وتضمن المعرض، عرضاً لأكثر من 10 آلاف منتج من أحدث مستلزمات التخييم وإكسسواراتها ومنتجات الرحلات البرية والبحرية ومعدات ولوازم الصيد، وأجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم، وتقنيات الإضاءة، إضافة إلى عرض لوسائل النقل الخاصة بالرحلات من دراجات نارية ورباعية الدفع، قدمتها نحو 30 شركة و 60 علامة تجارية.

وافتتح فعاليات المعرض وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور زياد محمود خير الله الحجي، وجمال محمد سلطان بن هويدن، وناصر مصبح الطنيجي، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد مصبح الطنيجي مدير فرع غرفة الشارقة في الذيد.

وتجول الحضور في أرجاء المعرض؛ حيث اطلعوا على أجنحة ومنصات العرض، واستمعوا لشرح من العارضين حول أبرز المنتجات والمعروضات التي أطلقوها خلال المعرض، كما تعرفوا إلى أحدث منتجات التخييم، ومستلزمات الرحلات البرية والبحرية، ومعدات ولوازم الصيد.

تنشيط الحركة الاقتصادية

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، أن معرض التخييم والمغامرات 2020 يشكل أحد مبادرات الغرفة الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة الوسطى، عبر دعم صناعة المعارض والمؤتمرات والأحداث المتخصصة على مستوى الإمارة، انطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعزيز المسيرة التنموية الاقتصادية في كافة أنحاء إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع من الشركات للمشاركة في المعرض وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19»، يعكس المكانة التي وصل إليها معرض «التخييم والمغامرات» نتيجة للنجاح الذي حققه خلال دورته السابقة.

تعزيز صناعة المعارض

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن المنطقة الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة، أصبحت محط أنظار العديد من الشركات العالمية والمحلية ورجال الأعمال والمستثمرين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية.