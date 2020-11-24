شكرا لقرائتكم خبر عن 1753 شركة جديدة تنضم إلى «دبي للسلع المتعددة» في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

انضمت نحو 1753 شركة جديدة إلى مجتمع أعمال «مركز دبي للسلع المتعددة» منذ بداية العام الجاري 2020، وبذلك يتجاوز إجمالي عدد الشركة التي تزاول أعمالها حاجز ال18 ألف شركة بحسب ما كشفه الرئيس التنفيذي، أحمد بن سليم.

وأضاف ابن سليم: «ندرس حالياً فكرة إنشاء مركز متخصص لتجارة اللحوم الحلال، وكذلك مركزاً آخر لتجارة مادة «الكاكاو» بعد النجاح الكبير الذي حققه مركز الشاي والقهوة».

وأشار ابن سليم، في تصريحات صحفية له، إلى أن بيئة الأعمال في المنطقة الحرة «مركز دبي للسلع المتعددة» في نمو متصاعد، بفضل التسهيلات التي يمنحها المركز للمستثمرين، وكذلك المبادرات والحوافز التي أعلن عنها المركز منذ تفشي جائحة «كورونا» وهو يدل على نجاح النهج الذي يسير عليه المركز في استقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية؛ حيث يستهدف المركز إضافة أكثر من 2000 شركة جديدة مع انتهاء العام الجاري 2020.

وفيما يتعلق بتأسيس مركزي اللحوم الحلال والكاكاو؛ قال ابن سليم: «إن الخيار الأنسب لتأسيسهما هو في «جافزا» وكذلك في «دبي الجنوب» لوجود العديد من المقومات والخدمات اللوجستية والبنى التحتية التي تؤهل لتأسيس هذين المركزين». واعتبر ابن سليم، أن إنشاء مركز متخصص لتجارة اللحوم، يسهم في إبراز مكانة الإمارات ودبي، خصوصاً كمركز إقليمي ودولي في إعادة التصدير، ويسعى المركز إلى استقطاب اللحوم والمواشي من دول كإسبانيا وألمانيا وأستراليا، في حين تعد دول: الهند والإكوادور وبيرو وغواتيمالا، دولاً رئيسية نتشاور معها لاستيراد مادة الكاكاو وتأسيس المركز الجديد المتخصص بهذه المادة.

بيئة أعمال جاذبة

وعن أثر المحفزات والمبادرات التي أطلقها المركز منذ تفشي جائحة «كورونا»؛ قال ابن سليم: «تعد هذه الحزمة الأكبر من نوعها منذ تأسيس المركز، وأسهمت في تعزيز جاذبيته أمام الشركات الأجنبية وعملت على تقليص النفقات وتسهيل ممارسة الأعمال في المركز في ضوء التحديات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة».