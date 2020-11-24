شكرا لقرائتكم خبر عن «برنت» عند أعلى مستوى منذ مارس.. و«جولدمان ساكس» قلق إزاء مستقبل «أوبك بلس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جولدمان ساكس في مذكرة إن ثمة قلقاً متجدداً بشأن مستقبل مجموعة أوبك بلس فيما تحاول إعادة التوازن للسوق في حين تضمن إيرادات وحصة أكبر على المدى المتوسط، وذلك في الوقت الذي يقترب فيه قرار المجموعة بشأن تخفيضات إنتاج النفط.

من المقرر أن تجتمع أوبك بلس، والتي تضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول، ومن المحتمل أن تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج للعام المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الإصابات بكوفيد-19.

ويتوقع البنك تحركاً منسقاً لتقييد الإنتاج كأفضل تحرك على المدى المتوسط حيال أسعار النفط، وذلك في ظل المستويات المرتفعة لاحتياطيات الخام، وموجة جديدة من إصابات فيروس كورونا التي أدت لإعادة فرض إجراءات عزل جزئية. وتوقع جولدمان ساكس أن ترجئ أوبك بلس زيادة الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر ما يسهم في عودة العجز في السوق إلى مليون برميل يومياً في الربع الأول من عام 2021. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الخام 47 دولاراً للبرميل في الربع الأول في حالة تمديد تخفيضات الإنتاج.

وبلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار، إذ دعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث لفيروس كورونا الآمال في تعاف أسرع للطلب على النفط، في حين تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الضوء الأخضر للبدء في العملية الانتقالية لقيادته.

وخلال التداولات، زادت العقود الآجلة لخام برنت إلى 46.65 دولار، وهو أعلى سعر جرى تداوله منذ أوائل مارس/ آذار قبل أن تدق طبول حرب أسعار أدت لانهيار أسعار النفط، وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتاً، أو 1.1%، إلى 43.52 دولار للبرميل.

وجرت تسوية كلا الخامين القياسيين بارتفاع 2% تقريباً الاثنين بعد زيادة بنحو 5% في الأسبوع الماضي. (رويترز)