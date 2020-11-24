شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقال «السلـس» في البيت الأبيض يدعم صعـود الأسـواق العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني أمس الثلاثاء وسط ارتياح بشأن تحرك إدارة ترامب لبدء عملية الانتقال السلس للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن. وأبلغت رئيسة إدارة الخدمات العامة إميلي مورفي الرئيس المنتخب أن إدارة الرئيس دونالد ترامب «تتيح الموارد الفيدرالية» لانتقاله إلى منصبه.

ارتفع مؤشر داو جونز 400 نقطة، أو 1.4% عند حدود 30 ألف نقطة فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند برورز 0.88% وتقدم ناسداك 0.3%.

وارتفعت أسهم بوينج 4.3% وشيفرون 3.7%.

بدأت الأسهم أسبوع «عيد الشكر» بشكل كبير يوم الاثنين؛ حيث أقبل المستثمرون مع إعادة فتح التداولات وسط تفاؤل بشأن اللقاحات.

من جهتها، ربحت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء؛ إذ أضاف تخفيف محتمل لإجراءات الإغلاق في فرنسا إلى تحسن المعنويات على خلفية تطورات مشجعة، تتعلق بلقاحات فيروس كورونا. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% خلال التداولات، مدعوماً بمكاسب لأسهم السفر وقطاع النفط والغاز بعد أن بلغت أسعار الخام العالمية أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار. وسجلت فرنسا الاثنين أقل عدد يومي لحالات إصابة بكوفيد-19 منذ 28 سبتمبر/أيلول، وصعد مؤشر البلاد كاك 40 في التعاملات المبكرة 0.9%.

وزاد المؤشر داكس الألماني 0.9%؛ إذ كشفت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية عن أن مؤشر الأسهم القيادية سيزيد إلى 40 شركة من 30 في الوقت الحالي بمعايير انضمام أكثر صرامة.

الأسهم اليابانية

وأغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في عدة سنوات الثلاثاء؛ إذ عزز إحراز تقدم في تطوير لقاح غير باهظ الكلفة للوقاية من فيروس كورونا، الآمال في تعافٍ اقتصادي سريع، وتلقت المعنويات دعماً إضافياً من الموافقة على انتقال رسمي للسلطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة الاثنين في عطلة أسبوع مطولة، ويوم أمس الثلاثاء، أغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 2.50% إلى 26165.59 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مايو/أيار 1991. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.23% إلى 1765.91 نقطة، وهو أعلى مستوى فيما يزيد على عامين. وقادت الاتجاه الصعودي أسهم شركات الطاقة والعقارات والقطاع المالي.

أسواق العملات

وفي أسواق العملات، ارتفعت العملات التي تنطوي على مخاطر مرتفعة مثل الدولار الأسترالي، الثلاثاء، بعدما سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان الدولار النيوزيلندي من أكبر الرابحين بما يصل إلى 0.9%، ليرتفع لأعلى مستوى في عامين عند 0.6985 دولار، بعدما طلبت الحكومة النصيحة من البنك المركزي بشأن كيفية المساعدة في استقرار أسعار العقارات، ما دفع بعض المستثمرين لتصفية رهانات على المزيد من التيسير النقدي.

ومقابل سلة من العملات، هبط الدولار 0.12% إلى 92.396، ليحوم مرتفعاً قليلاً عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 92.013 الذي سجله الاثنين.وارتفع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7313 دولار أمريكي، بينما زاد اليورو 0.1% إلى 1.1852 دولار.

أسواق الذهب

إلى ذلك، واصل الذهب التراجع لأقل مستوى في أربعة أشهر الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر؛ بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.

وخلال التداولات نزل الذهب لأقل مستوى منذ 21 يوليو /تموز عند 1820.45 دولار. وكان قد فقد ما يصل إلى 2.2% الاثنين.

ونزلت الفضة، أمس الثلاثاء، 0.7% إلى 23.40 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.9% إلى 934.17 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.8% إلى 2337.01 دولار.

(وكالات)

العملة التركية تنخفض 2%

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 2% لأكثر من ثماني ليرات مقابل الدولار الثلاثاء، لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين لصعود قوي مؤخراً لتكوين مراكز من العملات والذهب. ونزلت الليرة إلى 8.05 مقابل العملة الأمريكية مقارنة بمستوى الإغلاق اليوم السابق عند 7.8880. وقلصت خسائرها لتبلغ ثماني ليرات مقابل الدولار خلال التداولات. وكانت العملة سجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند نحو 8.58 الشهر الجاري قبل أن تتعافى. والليرة حالياً منخفضة 26% عن مستواها في نهاية 2019. (رويترز)

يواصل الإسترليني منحى الصعود متمسكاً بمكاسبه التي حققها أمام الدولار عند أعلى مستوى في 6 أسابيع، والذي حققه الاثنين.

ويتم تداول الإسترليني عند 1.337 دولار، وقد سجل أعلى مستوى يوم الاثنين، أمام العملة الأمريكية عند 1.3396 دولار وهو أقوى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر/ أيلول قبل أن تتخلى العملة البريطانية عن معظم مكاسبها لتسجل في أواخر تعاملات الاثنين 1.3316 دولار.

(رويترز)

بتكوين تبلغ 19 ألف دولار لأول مرة في 3 سنوات

بلغت بتكوين 19 ألف دولار الثلاثاء للمرة الأولى في ثلاث سنوات تقريباً، وهي قريبة من بلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقل قليلاً عن 20 ألف دولار.

زادت أكثر العملات المشفرة رواجاً في العالم حوالي 160% من هذا العام بدعم من طلب على الأصول مرتفعة المخاطر وسط إجراءات تحفيز مالي ونقدي غير مسبوقة، وإقبال على الأصول التي تعتبر مقاومة للتضخم وتوقعات بأن العملات المشفرة ستحظى بقبول واسع النطاق.

وربحت بتكوين أكثر من 37% في نوفمبر/تشرين الثاني وحده.(رويترز)