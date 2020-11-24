شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه مرتفعاً إلى أعلى مستوى في أكثر من 8 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التوقعات بإرجاء "أوبك +" زيادة الإنتاج.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة، بينما ستصدر البيانات الرسمية غدا من إدارة معلومات الطاقة.



كان بنك "جولدمان ساكس" قد صرح بأنه يتوقع تأجيل "أوبك" وحلفائها المستقلين خطوة زيادة الإنتاج لثلاثة أشهر للتعامل مع تضرر الطلب العالمي نتيجة الموجة الثانية من جائحة كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 19:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.2% إلى 44.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 45.2 دولار وأقل سعر عند 42.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 3.7% إلى 47.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 48.03 دولار وأقل سعر عند 45.8 دولار.