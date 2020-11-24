شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع في ظل التفاؤل بشأن لقاحات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل التفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا والانتقال السلس للسلطة في الولايات المتحدة.



وكشف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بأنه أمر وكالة الخدمات العامة بالبدء في تسليم السلطة للرئيس المنتخب "جو بايدن" الأمر الذي يعد أحد الخطوات الرئيسية نحو الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.



كما أعلنت ولاية "بنسلفانيا" انتصار "بايدن" في إعادة فرز الأصوات الانتخابية الأمر الذي يعزز تقدم الرئيس المنتخب على "ترامب".



من ناحية أخرى، أعلنت شركة "أسترازينيكا" بالأمس أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد أثبت فاعلية بنسبة تصل إلى 90% في الوقاية من فيروس كورونا مشيرة إلى أنها قادرة على تسليم 200 مليون جرعة قبل نهاية العام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7681، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7689 في حين سجل أقل سعر عند 0.7639.