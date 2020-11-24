شكرا لقرائتكم خبر عن "سناب" يعتزم دفع مكافآت لصانعي أكثر مقاطع فيديو انتشاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "سناب" المالكة لتطبيق التراسل الفوري "سناب شات" أنها سترصد مليون دولار يوميا للمستخدمين الذين ينشرون صورا ومقاطع فيديو أكثر رواجا على تطبيق تابع للشركة تحت اسم "سبوت لايت".



وتحاول شركة "سناب شات" منافسة تطبيق "تيك توك" الصيني الذي جذب مئات الملايين من مختلف دول العالم بفض خدمة مقاطع الفيديو.



وسوف يعتمد تطبيق "سبوت لايت" على ترايب تقنية تحدد المقاطع الأعلى مشاهدة من اجل منح المكافأة المليون دولار، لكن لم يتم التطرق إلى كيفية توزيع هذه المكافأة وما إذا كانت ستوزع على شخص واحد أو أكثر.



وذكرت "سناب شات" في بيان أنها سوف تستثمر مليون دولار يوميا في هذه الخطوة حتى نهاية العام الجاري، وحال نجاحها، سيتم الاستمرار في تنفيذها لعام 2021.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "سناب" بحلول الساعة 18:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5% إلى 43.6 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 45.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 43.5 دولار.