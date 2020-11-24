شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب سهم "تسلا" القياسية تدفع القيمة السوقية أعلى نصف تريليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلا مستوى قياسي جديداً مما دفع القية السوقية لصانعة السيارات الكهربائية الأمريكية إلى أكثر من 500 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها.



يأتي ذلك بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الأسبوع الماضي بأنها ستضم سهم "تسلا" إلى مؤشر "إس أند بي 500" ابتداء من الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول.



ويرى محللون أن إدراج سهم "تسلا" في مؤشر "إس أند بي 500" سوف تجذب المزيد من المستثمرين لشراء السهم في ظل تفاؤل بمزيد من المكاسب في الفترة المقبلة.



وأضاف المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" أكثر من ثمانية مليارات دولار أمس إلى ثروته ليحتل المرتبة الثانية في قائمة مليارات العالم بعد مؤسس "أمازون" "جيف بيزوس".



وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفعت القيمة السوقية لـ"تسلا" إلى 507.2 مليار دولار متجاوزة مستوى نصف تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ الشركة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 4% إلى 542.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 548.5 دولار وأقل سعر عند 526.2 دولار.