برنامج يتيح للمزارعين التعاقد مع الشركات المتخصصة لإدارة محصول القمح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب برنامج إدارة الزراعة التعاقدية للمزارعين المرخصين بزراعة القمح، بحضور محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة.

ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للمزارعين للتعاقد مع الشركات الزراعية الكبرى المتخصصة؛ لإدارة مزارعهم في زراعة محصول القمح.

ويتضمن البرنامج إعداد نموذج العقد الموحد الذي يتم بموجبه التعاقد بين الطرفين، كما تقوم الوزارة ممثلة بإدارة مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء (سجل) بتزويد المؤسسة العامة للحبوب بأسماء المزارعين المتعاقدين والشركات المتعاقدة معها، عبر الربط الالكتروني بين برنامج (سجل) في الوزارة، ومنصة (محصولي) في المؤسسة العامة للحبوب.

من جهتها تقوم المؤسسة العامة للحبوب باستلام كميات القمح المدخلة بموجب عقود الإدارة ودفع مستحقات الشركات.

يذكر أن برنامج صغار مزارعي القمح المرخصين يتيح الاستفادة من خبرات الشركات وإمكانياتها في إدارة زراعة محصول القمح، بما ينعكس على تحقيق الكفاءة الإنتاجية.

برنامج إدارة الزراعة التعاقدية: