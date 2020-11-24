شكرا لقرائتكم خبر عن العملة التركية تهبط إلى 8 ليرات للدولار.. والأتراك يشترون الذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 2% متخطية الثمانية ليرات للدولار، الثلاثاء، لتواصل خسائرها مع استغلال الأتراك موجة صعودها في الآونة الأخيرة لشراء الذهب بينما قال أحد الحلفاء السياسيين المهمين للرئيس رجب طيب أردوغان أن الائتلاف الحاكم مستقر رغم انتقادات.

وراقب المستثمرون أيضا نتائج أول إصدار سندات تركي لأجل عشر سنوات خلال أكثر من عامين، ويعكفون على تقييم خطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن وصفت ألمانيا الانتقادات التركية لجنودها بأنها «غير مبررة».

حل الضعف بالليرة لتسجل 8.05 مقابل الدولار، مقارنة مع 7.888 في إغلاق الاثنين، لكنها قلصت خسائرها لاحقا لتبلغ 7.96 في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. كانت العملة سجلت منخفضا قياسيا عند 8.58 هذا الشهر تلاه انتعاش، وهي متراجعة 26% منذ بداية السنة.

يقول مصرفيون إن المستثمرين المحليين شرعوا في بيع الدولار عقب تخطي العملة مستوى الثمانية ليرات، بعد أن كانوا يشترون العملة الأمريكية والدولار أثناء موجة صعود من مستوى 8.5.

وتراجعت الليرة في الجلستين الأخيرتين لأسباب منها تشكك المستثمرين في التزام أردوغان بتعهدات قطعها في وقت سابق هذا الشهر بانتهاج نهج اقتصادي أقرب إلى آليات السوق وتنفيذ إصلاحات قضائية.

وفي عطاء سندات العشر سنوات، باعت الخزانة ما قيمته الصافية 1.497 مليار ليرة من السندات بعائد مركب 12.32%. وقال متعامل إن الإصدار، وهو الأول منذ منتصف 2018، جاء متمشيا مع التوقعات.

وتابع «كان هناك اهتمام أجنبي وهذا مهم. معظم الطلب كان من الأجانب،» متوقعا زيادة حيازات الأجانب من الدين التركي في الفترة المقبلة. (رويترز)