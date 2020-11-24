شكرا لقرائتكم خبر عن ريما دودين.. شابة من أصول فلسطينية في إدارة بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الثلاثاء، الأمريكية من أصل فلسطيني- أردني ريما دودين، لتكون ضمن طاقم موظفيه في البيت الأبيض.

وستتولى دودين منصب نائب مدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض، بحسب ما أعلنه فريق حملة بايدن، في بيان رسمي. ووصفها البيان بأنها ذكية وجديرة بالثقة، وتحظى باحترام الأعضاء والموظفين من كلا الحزبين. وقالت الحملة إن التعيينات الجديدة تدفع بتوجهها لـضمان حصول كل أمريكي على فرصة عادلة وستعمل دودين ضمن فريق للبيت الأبيض مختص بصياغة الوعود التي أطلقها بايدن في حملته الانتخابية إلى مسودات قانونية، وتقديمها إلى مجلسي النواب والشيوخ.

وتخرجت الأمريكية الفلسطينية الأصل في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة إلينوي في أوربانا شامبين.

وهي زميلة في مركز ترومان للأمن القومي، ومجلس القادة الجدد، وعضو سابق في مجلس العلاقات الخارجية. وتعمل دودين حالياً مديرة لمكتب السيناتور الديمقراطي عن ولاية إلينوي، ديك دوربين.

وقبل هذا المنصب، عملت مستشارة لدوربين ومديرة أبحاث ومساعدة في اللجنة القضائية الفرعية لحقوق الإنسان والقانون في المجلس.

وتقول مصادر متطابقة بأن أصول عائلة دودين تعود إلى إحدى قرى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما يعيش عدد من أفراد العائلة في الأردن ويحملون جوازاته. وذكر موقع «خبرني» الأردني أن مصطفى دودين هو جد ريما وكان وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة وصفي التل. وأشار إلى أن مصطفى دودين كان عضواً في مجلس الأعيان وعمل كذلك سفيراً للأردن في الكويت.

ويقول موقع مجلس الأعيان الأردني الإلكتروني إن مصطفى عيسى يونس دودين تولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالأردن في عام 1971. وتفيد بأنه كان عضواً في مجلس الأعيان منذ 1 نوفمبر 1971، وعمل مديراً للتموين والاستيراد في قطاع غزة عام 1949، ومديراً للجوازات والسفر في القطاع عام 1953، ومديراً للشؤون المدنية في إدارة شؤون فلسطين بالقاهرة عام 1961، مع الإشارة إلى حصوله على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.

(وكالات)